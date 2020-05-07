НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $0,5 млрд.

Национальный банк Украины и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали договор об осуществлении валютных операций своп гривня/доллар в объеме до $500 млн.

Как сообщили в НБУ, это позволит усилить макрофинансовую стабильность в Украине во время глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, а также увеличить поддержку реального сектора экономики, передает УНН.

"Операции своп с Национальным банком открывают ЕБРР доступ к гривневому ресурсу, который будет использован для кредитования украинских предприятий, что понесли потери от пандемии и карантина. В частности, этот ресурс будет направлен на поддержку ликвидности, пополнение оборотных средств и торговое финансирование таких компаний без подвержения их валютному риску. В то же время покупка валюты Национальным банком у ЕБРР на условиях своп будет способствовать росту международных резервов Украины. Это положительно скажется на настроениях участников финансового рынка и усилит способность Национального банка достигать своих целей по поддержанию ценовой стабильности", - говорится в сообщении.

В НБУ добавили, что договор с ЕБРР заключен на два года с возможностью пролонгации. Минимальная сумма транша в рамках договора составляет 25 млн долл., а минимальный срок транша - до 3 месяцев с возможностью роловера.

Курсовые параметры операций своп будут определяться на базе дифференциала ставок по гривне и доллару. Стоимость гривневых ресурсов будет определяться на базе учетной ставки НБУ, а стоимость долларовых ресурсов - на базе ставки, привязанной к международно признанному индикатору денежного рынка SOFR. Первая операция своп Национального банка и ЕБРР состоится в течение следующих нескольких недель.