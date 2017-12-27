ЕБРР прокредитовал на 25 миллионов евро строительство биогазовой установки в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил кредит в 25 млн евро ПАО «Мироновский хлебопродукт» на строительство биогазовой установки. Об этом говорится в пресс-релизе.

«ЕБРР предоставил старший кредит 25 млн ПАО «Мироновский хлебопродукт» («МХП») - украинскому производителю курятины, зерновых и кормов, акции которого торгуются на Лондонской фондовой бирже. Кредит будет использован для строительства и ввода в эксплуатацию биогазовой установки мощностью 10 МВт в городе Ладыжин (Винницкая область). На этой биогазовой установке будет использоваться куриный помет и другие сельскохозяйственные отходы деятельности «МХП» по производству курятины и зерновых», - говорится в сообщении.

Финансированием этого проекта ЕБРР помогает компании «МХП» в реализации ее долгосрочной стратегии развития мощностей «зеленой» энергетики, достижения энергетической самодостаточности, уменьшения воздействий на окружающую среду и повышения эффективности управления отходами. Это будет уже вторая биогазовая установка в «МХП» и крупнейший биогазовый объект в Украине по состоянию на это время. Для этого проекта выделен грант в сумме $358000 в рамках программы ЕБРР «Центр финансирования и передачи технологий в области адаптации к климатическим изменениям и их минимизации (ФІНТЕК)». Этот грант будет способствовать совершенствованию технологии производства биогаза и внедрению системы энергетического менеджмента. Ожидается, что ввод в эксплуатацию этой биогазовой установки позволит «МХП» уменьшить выбросы парниковых газов на 90 тыс. т эквивалента CO2 в год.