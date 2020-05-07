В России число безработных достигло 1,2 млн человек

В России на фоне пандемии коронавируса число зарегистрированных безработных достигло одного миллиона 243 тысяч человек. При этом только за март-апрель количество безработных в РФ увеличилось на 735 тысяч.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на совещании с президентом Владимиром Путиным по вопросам поддержки экономики в среду, 6 мая.

По данным министерства труда РФ, непосредственно после 1 марта работу в России потеряли более 208 тыс. человек. Для выплат им пособий по безработице государство выделило 1,8 млрд рублей.

Только 29 апреля Котяков заявлял, что число безработных в России достигло 950 тыс. человек. Тогда же он оценивал фактическую безработицу на уровне 3,7 млн человек и не исключал, что к концу года она вырастет до 5-6 млн человек, передает DW.

В России из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 объявлен режим нерабочих дней с 30 марта по 11 мая. В рамках поддержки экономики и социальных сфер правительство одобрило два пакета мер на общую сумму более двух трлн рублей.