Минтруд допустил появление до 6 млн безработных в России после эпидемии

Количество безработных в России может достигнуть 5–6 млн человек, однако это только один из возможных сценариев, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Когда мы говорим о 5–6 млн человек, о которых сейчас говорит Высшая школа экономики, это, в принципе, одно из сценарных развитий, один из сценариев, которые Министерство труда на сегодняшний день просчитывало у себя, то есть мы четко отследили тенденции, которые складываются на рынке, мы понимаем, что при развитии событий один из сценарных условий соответствовал такому уровню безработицы», — сказал министр в эфире ТВ, передает РБК.

По его словам, сейчас в стране не имеют работы около 3,7 млн человек, из них стали на учет в центрах занятости почти 950 тыс. человек. Котяков отметил, что сейчас наблюдается тенденция к сохранению занятости, она является следствием принятых властями мер поддержки.

В понедельник, 27 апреля, эксперты ООН опубликовали доклад, в котором спрогнозировали появление в мире уже во втором квартале 2020 года до 195 млн безработных. «Кризис COVID-19 погружает мировую экономику в рецессию с историческими уровнями безработицы и бедности», — отметили эксперты организации. Больше всего от кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, могут пострадать малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые, беженцы и трудовые мигранты, считают эксперты ООН.

По прогнозу ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, при базовом сценарии уровень безработицы в России в текущем году составит 8%. «Корпоративный сектор потеряет в 2020 году 700 тыс. работников против 1,5 млн человек в некорпоративном, однако затем восстановление идет быстрее именно у некорпоративного сектора», — уточнил он. При этом сценарии в 2024 году уровень безработицы окажется выше, чем в 2019-м.

Однако при худшем варианте развития событий безработица в России в 2020 году вырастет до 9,5%, а в 2021 году вырастет до 9,8%, прогнозирует Кузьминов. Высокий уровень безработицы сохранится до 2024 года, когда она все еще будет превышать уровень 2019 года почти вдвое и составит 8,1%, предупредил ректор ВШЭ.