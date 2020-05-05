Apple и Google представили детали приложения-шпиона за коронавирусом и человеком

Американские компании Apple и Google в понедельник, 4 мая, представили детали, касающиеся специального приложения для отслеживания распространения коронавируса.

По словам разработчиков, программное средство не будет использовать данные геолокации, а сможет работать с помощью технологии беспроводных персональных сетей Bluetooth. Кроме того, оно не предполагает использования данных пользователя для целевой рекламы.

Приложение будет запрограммировано так, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, о котором позже стало известно, что он инфицирован, получали специальное push-уведомление.

В ходе пресс-конференции представители компаний Google и Apple пояснили, что предоставляют только "технические основы", необходимые для создания приложения, а также рекомендации по его интерфейсу и дизайну. При этом отвечать за запуск программного средства предстоит органам здравоохранения в отдельных странах, передает DW.

При этом на конференции не было объявлено, какие именно институты взяли на себя эту задачу. Кроме того, не уточнялось, что за правительственные учреждения - в США или за их пределами - попросили корпорации представить свои предложения по дизайну.

Как ожидается, приложение предусмотрено для смартфонов, работающих на iOS и Android. Его использование планируется на добровольной основе.

В Германии специальное мобильное приложение Corona-Datenspende, предназначенное для сбора данных по распространению коронавируса, было запущено в апреле. При этом действует оно не так, как разрабатываемое американскими корпорациями приложение.