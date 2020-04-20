FT: приложения Apple и Google по отслеживанию передвижений недоступны для 2 млрд человек

Приложениями американских корпораций Apple и Google по отслеживанию передвижений в условиях пандемии коронавируса из-за устаревших телефонных аппаратов не смогут воспользоваться почти 2 млрд человек.

Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times со ссылкой на экспертов. Эти приложения призваны помочь медработникам отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом, передает ТАСС.

"Основное технологическое ограничение связано с тем, что в ходу много аппаратов, которые не оснащены необходимой технологией беспроводной связи Bluetooth или новейшей операционной системой", - приводит издание слова аналитика компании CCS Insight Бена Вуда.

В свою очередь, сотрудник компании Counterpoint Нил Шах констатировал, что "в целом около 2 млрд пользователей мобильных телефонов" упустят возможность использовать это приложение. "И большинство пользователей этих устройств относятся к категории населения с низким доходом и к старшему поколению, которые по сути более уязвимы к коронавирусу нового типа", - добавил специалист.

Ранее Apple и Google объявили об "объединении усилия для внедрения технологии Bluetooth с целью помочь правительственным ведомствам и органам здравоохранения ограничить распространение вируса".

Обе корпорации планируют поэтапно выпустить элементы новой технологии, один из которых достигнет "уровня операционной системы". Apple и Google уже в мае обещают разработать интерфейс прикладного программирования (API), который позволит взаимодействовать устройствам с операционными системами Android и iOS. Такое взаимодействие понадобится для эксплуатации специальных приложений, созданных для медицинских учреждений. Эти приложения впоследствии будут доступны для скачивания в виртуальных магазинах Apple и Google.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.