МВД Венесуэлы сообщило о предотвращении вторжения боевиков из Колумбии

Правоохранительные органы Венесуэлы предотвратили попытку высадки в морской зоне на севере страны боевиков из Колумбии.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Боливарианской Республики Нестор Ревероль, передает РБК.

«Утром 3 мая была предотвращена попытка морского вторжения группой террористов-наемников из Колумбии, планировавших совершить в стране террористические акты, убийства лидеров правительства, а также поселить среди людей хаос и организовать государственный переворот», — сказал Ревероль.

По его словам, боевики на скоростных катерах планировали совершить нападение в районе берегов штата Ла-Гуайра. Нападение удалось предотвратить благодаря оперативной реакции сотрудников Вооруженных сил Венесуэлы и Сил специальных действий. В результате в ходе столкновений были убиты несколько наемников, еще несколько человек были взяты в плен.

В связи с инцидентом вооруженные силы страны были приведены в состояние боевой готовности, сообщили в Минобороны Боливарианской Республики. В ведомстве подтвердили готовность военных незамедлительно реагировать на любые угрозы, а также гарантировать суверенитет и независимость государства.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Колумбии отвергло заявления Венесуэлы о причастности к попытке морского вторжения в страну. Дипломаты назвали обвинения «необоснованными» и отметили, что они направлены на вовлечение колумбийского правительства в «спекулятивный заговор». По их мнению, таким образом венесуэльские власти хотят отвлечь внимание от реальных проблем в стране. Под ними дипломаты понимают внутренний кризис.

«Мы призываем международное сообщество отвергать обвинения такого рода», — заявили в министерстве.

В начале апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал мобилизовать артиллерию для защиты страны. Тогда он заявлял, что вооруженные группировки, финансируемые США и Колумбией, хотят воспользоваться ситуацией с эпидемией коронавируса и «провести террористические акты и государственный переворот».