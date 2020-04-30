Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.

Об этом говорится в письме, направленном инвесторам от команды Telegram. Его подлинность РБК подтвердил источник, близкий к Telegram.

Структуры Telegram привлекли на создание TON $1,7 млрд инвестиций. Ее запуск был запланирован на октябрь 2019 года вместе с криптовалютой Gram, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась временного судебного запрета на это.

Инвесторы согласились перенести дедлайн запуска блокчейн-платформы на 30 апреля 2020 года, однако судебные слушания по делу все еще продолжаются. 24 апреля суд Южного округа Нью-Йорка признал Gram ценными бумагами и вынес временный запрет на передачу токенов первоначальным покупателям — 175 инвесторам, которые приобрели права на криптовалюту в начале 2018 года.

«К сожалению, в свете недавнего решения окружного суда США мы не можем выдать вам Gram до 30 апреля», — говорится в письме.

Из документа следует, что команда Telegram предложила инвесторам несколько вариантов возврата денег. Первый из них — вернуть 72% вложенных средств. В качестве альтернативного варианта у инвесторов есть возможность получить 110% первоначальных вложений к 30 апреля 2021 года, — это на 53% выше той суммы, которую они могут получить сейчас.

В том случае, если разрешение на выпуск криптовалюты не будет получено до 30 апреля 2021 года, Telegram предложил погасить долг перед инвесторами за счет выручки от продажи собственного капитала компании. Авторы письма отмечают, что ежемесячная аудитория мессенджера Telegram составляет 400 млн пользователей, а их естественный прирост составляет 1,5 млн ежедневно. Исходя из этого, полагают авторы, стоимость капитала Telegram превысит совокупную сумму его потенциального долга в несколько раз.

Накануне источник РБК, близкий к Telegram, рассказал, что разработчики TON решили внедрить свою информационную систему TON OS, приложение в ближайшее время появится в магазинах Google Play и AppStore. Она позволит запускать сервисы на блокчейне на любых устройствах и сможет работать с любой криптовалютой. Собеседник РБК отметил, что TON OS не упоминалась в меморандуме блокчейн-платформы и команда Telegram не имеет прямого отношения к ее созданию.