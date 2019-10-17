Telegram уведомил суд США о готовности приостановить ICO

Адвокаты, представляющие интересы компании Telegram Group Inc., уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что она намерена отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Однако компания считает несправедливыми некоторые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Об этом свидетельствуют материалы, поступившие в среду в электронную базу суда, передает ТАСС.

Ходатайство подано американской юридической фирмой Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom от лица Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. Они значатся ответчиками по иску, поданному 11 октября в данный суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Данный регулирующих орган потребовал от Telegram приостановить ICO. В исковом заявлении уточняется, что это предполагает прекращение операций с Gram.

Регулятор подчеркивал, что суд удовлетворил некоторые его требования на временной основе.

Претензии комиссии касаются предполагаемого незарегистрированного размещения Telegram Group Inc. и принадлежащей ей блокчейн-платформой TON токенов Gram. По утверждению регулятора, Telegram и TON якобы продали с января по март 2018 года 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе свыше 1 млрд токенов 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности, $424,5 млн "на рынке США".

Как следует из документа, Telegram согласен взять на себя обязательства "не предлагать, продавать или передавать свою предполагаемую криптовалюту, именуемую Gram, с тем, чтобы сохранить текущее положение вещей до того, как суд сможет решить все юридические вопросы, которые лежат в основе этого дела".

Компания предлагает приостановить указанные операции на пять месяцев после достижения соответствующих договоренностей. Она также готова после истечения указанного срока уведомлять комиссию за 30 дней перед свершением данных операций.

"Хотя требования комиссии не являются обоснованными, и Telegram готова без промедления оспаривать их в суде, Telegram приняла решение отложить запуск блокчейн-платформы TON и какое-либо распространение Gram, пока не будут разрешены данные и любые другие вопросы, касающиеся регулирования", - также отмечается в ходатайстве.

Вместе с тем адвокаты просят суд не устанавливать в официальном порядке соответствующие запреты, поскольку они могут быть "неверно истолкованы" общественностью. В ходатайстве констатируется, что комиссия ранее не была готова согласиться на такие условия. Адвокаты Telegram также отмечают, что компания выступает за то, чтобы "стороны без промедления провели консультации для принятия решения по делу".

В ходатайстве заостряется внимание на том, что Telegram "в течение последних 18 месяцев добровольно взаимодействовала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и запрашивала у нее информацию относительно запуска блокчейн-платформы TON и Gram, что согласуется с заявлениями комиссии о готовности взаимодействовать с разработчиками цифровых активов". Компания, в частности, предоставила комиссии "тысячи страниц документов и информацию о контактах с покупателями в США", а также материалы, разъясняющие юридические вопросы. Она "принимала участие в презентациях, во время которых ответила на сотни вопросов".

В заявлении адвокатов уточняется, что компания Telegram ранее "внесла изменения в технологии и принципы работы блокчейн-платформы TON в ответ на выраженные комиссией опасения".

Адвокаты отмечают, что озвученные 11 октября комиссией требования были внезапными, поскольку прежде регулятор никогда не давал понять, что считает необходимым отложить запуск блокчейн-платформы TON.

В базу суда направлены материалы, подтверждающие приведенные в ходатайстве утверждения, в том числе электронная корреспонденция.

Адвокаты Telegram выражают несогласие с утверждениями комиссии о том, что Gram следует считать ценной бумагой и к нему применяется соответствующее американское законодательство. Данное утверждение приводится в иске, который регулятор подал 11 октября.

В ходатайстве Telegram подчеркивается, что утверждения на этот счет "противоречат давним прецедентам в Верховном суде, позиции, которую занимает комиссия в отношении других криптовалют, а также здравому смыслу". Адвокаты исходят из того, что Gram следует считать криптовалютой.

Представители Telegram также отмечают, что комиссия предъявляет необоснованные требования относительно предоставления ответчиками материалов, касающихся дела. Адвокаты просят суд освободить Telegram от обязательств ответить на ряд запросов регулятора о предоставлении информации до 24 октября.

В конце 2017 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что в начале 2018 года компания собирается заняться монетизацией мессенджера. В январе 2018 года стало известно, что Telegram планирует провести ICO. По итогам двух закрытых предварительных раундов размещения токенов блокчейн-платформы TON мессенджер привлек около $1,7 млрд.

Криптовалюта платформы Telegram Open Network получила название Gram. Платформа будет основываться на усовершенствованной блокчейн-технологии, благодаря которой все действия, производимые пользователем внутри сети, будут намного быстрее, чем в существующих версиях блокчейн.