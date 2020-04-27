SIPRI: Китай быстро наращивает военные расходы

В 2019 году страны мира продолжили увеличивать расходы на военные нужды, потратив в сумме почти два триллиона долларов США (1,92 трлн). Такие подсчеты представили в понедельник, 27 апреля, в своем ежегодном докладе эксперты независимого Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который считается одним из самых авторитетных источников информации о международных расходах на военные нужды.

Рост мировых военных расходов по сравнению с 2018 годом составил 3,6%, по сравнению с 2010-м - 7,2%. Комментируя итоговые цифры доклада, один из его авторов Нан Тянь заявил, что речь идет о "самом высоком показателе, начиная с глобального экономического кризиса 2008 года и, вероятно, рекордных расходах на оборону", передает DW.

Львиная доля всех ассигнований - 1,553 триллиона - пришлась на 15 стран-лидеров рейтинга по военным расходам.

Самый значительный рост за последние десять лет показал военный бюджет Китая (прирост за это время составил 85%). За минувший год расходы КНР на оборону выросли на 5,1 процента, составив в пересчете 261 миллиард американских долларов.

Траты КНР на военные нужды растут в течение четверти века непрерывно и на сегодняшний день составляют 14 процентов от общемировых оборонных ассигнований, подсчитали эксперты SIPRI. Китай потратил больше, чем все западноевропейские страны вместе взятые (251 миллиард долларов). Ранее эксперты SIPRI подсчитали, что Китай стал не только вторым по военным расходам, но и вторым после США экспортером вооружений, обойдя Россию.

В отличие от КНР, бюджет Пентагона за последние 10 лет сократился на 15 процентов, несмотря на тренд на его увеличение, установившийся при президенте Дональде Трампе. Однако Соединенные Штаты по-прежнему расходует на военные цели больше всех других стран мира: в 2019 году - 732 миллиарда долларов, это 38% общемировых трат на оборону. Рост расходов Пентагона по сравнению с 2018 годом составил 5,3%. В абсолютных цифрах этот прирост больше всего военного бюджета Германии.

Основные статьи расходов американского военного бюджета - продолжающаяся программа модернизации армии, коснувшаяся как обычного, так и ядерного оружия, а также рост личного состава - на 16 тысяч человек.

Вслед за США и КНР третье место по тратам на вооружения впервые заняла Индия. Годовой прирост индийского военного бюджета, по данным SIPRI, составил 6,8%. Также впервые две азиатские страны - КНР и Индия - оказались в Топ-5 SIPRI по объему военных трат.

Общие расходы Дели превысили 71 миллиард долларов, что позволило Индии обогнать Россию (65,1 млрд). А вот военный бюджет Саудовской Аравии резко сократился - на 16 процентов до 61,9 миллиарда, Эр-Рияд пропустил вперед РФ и Индию, и замыкает пятерку лидеров рейтинга SIPRI.

Россия вернулась в Топ-5, заняв 4-е место. Российский оборонный бюджет продолжает расти: с 2000 года прирост составил 175%, с 2010-го - около 30%, за 2019-й год - 4,5%. Россия тратит на оборону больше, чем страны мира в среднем, если считать в процентах от ВВП: 3,9 против 2,2%.

Москва остается безоговорочным лидером по военным расходам в Восточной Европе. На Россию приходится 88% всех трат на военные нужды в этом регионе. Военный бюджет Украины, для сравнения, составил 5,2 миллиарда долларов. Тем не менее Киев в 2019 году вновь увеличил рост расходов на оборону: рост по сравнению с 2018 годом составил 9,3%.

Самый значительный рост в 2019 году в Западной Европе показала Германия: 10 процентов. Это самый высокий показатель среди 15 стран-лидеров рейтинга SIPRI. ФРГ переместилась с 9 на 7 место рейтинга с общим военным бюджетом в 49,3 миллиарда долларов. Одну из причин эксперты SIPRI видят в том, что у стран-членов НАТО усилилось ощущение угрозы со стороны России. Общий бюджет 29 стран альянса в 2019 году превысил триллион долларов США (1,04 трлн).

Сумма военных расходов ФРГ, указанная в докладе SIPRI, на 3 миллиарда ниже той, что сообщило правительство ФРГ в своем отчете для НАТО. Эксперты института объясняют разницу в цифрах тем, что учли только расходы Минобороны ФРГ, тогда как Берлин в отчете альянсу причислил к военным расходам и такие траты, как гуманитарная помощь и помощь в восстановлении регионов, пострадавших от военных конфликтов. SIPRI подчеркивает, что данные института основываются на официальной публичной информации правительств.