Объем поставок оружия top-100 компаниями мира в 2018 достиг $420 млрд.

Общая сумма поставок вооружений и связанных с ними услуг 100 компаниями из списка SIPRI в 2018 году составила 420 млрд долларов, что на 4,6 процента превысило показатель предыдущего года. В целом с 2002 года этот рынок вырос на 47 процентов.

Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), опубликованном в понедельник, 9 декабря. В своих исследованиях институт не учитывает показатели китайских концернов, поскольку не располагает надежными данными, передает DW.

Абсолютным лидером на рынке вооружений остаются США. При этом впервые с 2002 года (когда SIPRI включил в свои исследования Россию) все пять ведущих позиций списка заняли американские концерны: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon and General Dynamics. На них пришлось 35 процентов от продаж всех топ-100 компаний списка на сумму 148 млрд долларов. Всего же у США больше половины этого рынка - 59 процентов (246 млрд долларов). По сравнению с 2017 годом прирост составил 7,2 процента.

Главной тенденцией 2018 года на американском рынке вооружений эксперты называют слияние компаний. Например, как Northrop Grumman, так и General Dynamics совершили многомиллионные сделки по слиянию и приобретению активов. Это обусловлено политикой президента США Дональда Трампа, в 2017 году запланировавшего модернизацию ядерных сил страны.

Совокупный объем продаж десяти российских компаний - поставщиков и производителей оружия и военной техники, входящих в топ-100 рейтинга SIPRI, в 2018 году вырос на 0,4 процента по сравнению с предыдущим годом и составил 36,2 млрд долларов США.

При этом доля продаж российских компаний в общем объеме ста крупнейших военных концернов мира, охваченных исследованием, составила 8,6 процента. Это на 1,1 процента меньше, чем в 2017 году, что эксперты объясняют существенным ростом мировых продаж в целом при стабильных показателях российских компаний и увеличении совокупного оборота ВПК стран Европы и США. Тем не менее Россия удержалась в мировом рейтинге на второй позиции после США, хотя ее отделяют от третьей строчки, на которой находится Великобритания, всего 0,2 процента.

Всего в топ-100 вошли 27 европейских компаний, которые вместе получили почти четверть от всего рынка. Восемь из них - британские, шесть - французские, четыре - немецкие, две - итальянские. Из Украины, Польши, Швеции, Швейцарии и Испании в рейтинг попало по одной компании. Airbus Group и MBDA считаются транснациональными.