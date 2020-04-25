Власти РФ готовят предложения по снятию ограничений с бизнеса

Премьер России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапному снятию ограничений, касающихся работы отдельных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Срок подготовки предложений — 30 апреля, его исполнителями премьер-министр назначил Минтруд, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и Минздрав.

Также к 27 апреля Роспотребнадзору необходимо представить предложения об организации единой площадки, на которой можно было бы обсуждать с бизнесом вопросы продолжения работы в условиях пандемии.

Поручения сформированы по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом, передает РБК.

В России с конца марта и по конец апреля объявлены нерабочие дни. Закрыта большая часть общественных мест, включая кафе, рестораны, кинотеатры и торгово-развлекательные центры. Во многих регионах действует режим самоизоляции, согласно которому жители могут покидать дома только по необходимости: для поездок на работу или в медицинское учреждение, похода в магазин или аптеку, а также для того, чтобы вынести мусор.