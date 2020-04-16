Потери российской экономики от коронавируса оцениваются в 18 трлн. рублей

Отрасли российской экономики, сильнее всего пострадавшие от ситуации с коронавирусом, могут потерять 17,9 трлн руб.

Такие данные приведены в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), сообщает РБК со ссылкой на «Известия».

Помимо этого, до 15,5 млн человек потенциально могут лишиться работы. Аналитики оценили сокращение налогов, страховых взносов и сборов в 4,2 трлн руб.

По данным исследования НРА, из-за режима самоизоляции у сферы гостиничного бизнеса и предприятий общественного питания добавленная стоимость сократится на 83,9% в годовом выражении. Аналитики полагают, что сфера услуг потеряет 77,5%, производства одежды и обуви — 52,7%, а область культуры, спорта, организации развлечений и досуга — 46,1%.

Меньше всего потерь понесут сферы производства продуктов питания и табака (3,9%), сельское и лесное хозяйства, рыболовство и рыбоводство (5,1%) и добыча полезных ископаемых (6,6%).

«Такой ущерб является неприемлемым для экономики страны, поэтому в НРА ожидают введения дополнительных мер для более быстрого выхода экономики из кризиса», — говорится в обзоре.