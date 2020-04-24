Лукашенко на 24 года освободил стеклозавод «Неман» от налогов на землю и недвижимость

Стеклозавод "Неман" получил налоговые льготы и отсрочку с рассрочкой в погашении кредитной задолженности перед Белагропромбанком, следует из указа №144 от 24 апреля 2020 года.

Согласно документу, предприятие освобождается от налога на недвижимость и земельного налога с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года.

Стеклозавод "Неман" при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения образовавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед ОАО "Белагропромбанк".

Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда.

При отсутствии у ОАО "Стеклозавод "Неман" собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.

В свою очередь, завод безвозмездно передаст в собственность Лидского района часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию.