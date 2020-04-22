В Беларуси кожевенная отрасль оказалась важнее мер господдержки бизнеса

Правительство Беларуси сегодня на заседании НЕ рассмотрело первый, второй, а также третий и четвертый комплексы мер по поддержке бизнеса в условиях экспансии эпидемии коронавируса. Кожевенная отрасль оказалась поважнее всего остального.

"Как показывают цифры, с начала года ситуация в кожевенной отрасли несколько улучшилась. Но вместе с тем все проблемные вопросы не сняты. Эффективность работы кожевенных организаций, к сожалению, остается пока на низком уровне. Поэтому сегодня мы должны рассмотреть вопросы стабилизации ситуации в отрасли и проанализировать ранее принятые решения, как они сработали, и, если необходимо, принять новые", - сказал премьер Сергей Румас, открывая заседание правительства.

По его словам, сложная ситуация усугубилась из-за коронавируса.

"Многие зарубежные потребители кожевенных товаров приостановили работу. Наши некоторые отечественные потребители переходят на работу в режиме неполной занятости. Но одновременно такие сложные условия - это и новые возможности для кожевенной отрасли", - не унывает премьер.

С 2020 года в соответствии с решениями правительства был введен госзаказ на кожсырье, сняты все запреты и предоставлена возможность реализовывать невостребованный ресурс низкосортного сырья на биржевых торгах. То есть по сути, правительство решило подвести промежуточные тоги принятых мер. Почему именно сейчас, в то время, когда бизнес стран ждет от государства хоть каких-то телодвижений? Потому что так было запланировано, у нас такие правила.