Последнее обновление: 22.04.2020 17:07

Нацбанк Беларуси разрешил дистанционно открывать расчетные счета

Нацбанк Беларуси разрешил банкам открывать счета юрлицам и ИП через системы дистанционного банковского обслуживания без личного присутствия клиентов или их представителей.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией Национальный банк сообщает, что открытие текущих (расчетных) банковских счетов…», - пояснил свое решение регулятор в письме №04/04-515 от 22 апреля 2020 года.

Речь идет об открытии счетов «для целей получения кредита на финансирование расходов на поддержание непрерывной хозяйственной деятельности в неблагоприятный период, выплаты заработной платы в размере полутора бюджета прожиточного минимума с установленными законодательством начислениями и удержаниями, осуществлением иных платежей».

Нацбанк также разрешил банкам применять дистанционные способы оформления карточек с образцами подписей должностных лиц клиентов, обеспечивающих безусловное подтверждение подлинности подписей.

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