Нацбанк Беларуси рекомендует банкам расширить онлайновые услуги

Нацбанк Беларуси направил в банки письмо с рекомендацией расширить возможности использования дистанционных каналов обслуживания при проведении банковских операций.

"К нам поступают обращения граждан с соответствующими предложениями. В частности, у ряда банков нет возможности реализовать посредством систем дистанционного банковского обслуживания право клиента на досрочный полный или частичный возврат (погашение) кредита, перевод денежных средств со вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий (расчетный) банковский счет клиента, а также иные процедуры, которые в настоящее время требуют личного присутствия клиента", - говорится в письме регулятора №82-21/48 от 17 апреля 2020 года.

В письме отмечается, что Нацбанк считает неприемлемой такую ситуацию в условиях пандемии коронавируса.

В этой связи регулятор рекомендует банкам оперативно расширить для клиентов возможности оказания банковских услуг, включая досрочный возврат (погашение) кредитов и уплату процентов за пользование ими, посредством использования дерева ЕРИП в системах дистанционного банковского обслуживания; организовать автоматическое продление срока действия банковских платежных карт в рамках рекомендаций, данных операторами платежных систем, как минимум до 1 июля 2020 года.

Кроме того, банком рекомендовано обеспечить перевод денежных средств со вкладов (депозитов) по истечении срока их возврата на текущий (расчетный) банковский счет клиента. При этом возможность открыть такой счет нормативно предоставлена с использованием Межбанковской системы идентификации и систем дистанционного банковского обслуживания.

В письме сказано, что банкам необходимо отчитаться о выполнении рекомендаций к 1 мая.