Последнее обновление: 22.04.2020 11:39

Россия согласовала с Беларусью поставки 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса

Россия согласовала с Беларусью поставки 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса, сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко.

"Наши партнеры выразили заинтересованность в поставках 7 тыс. тонн гречихи и почти 2 тыс. тонн риса. Учитывая масштабы российского производства и наших внутренних запасов гречки, мы согласовали такие поставки для наших белорусских партнеров", - сказала она.

Абрамченко добавила, что Россия уже поставила в Беларусь почти 3 тыс. тонн гречки, передает ТАСС.

"Всего по состоянию на сегодняшний день в Республику Беларусь уже поставлено 2756 тонн российской гречки", - сказала она.

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