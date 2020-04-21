Последнее обновление: 21.04.2020 21:54

РФ не ограничивала поставки гречки в Беларусь

Россия не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Беларусь.

«Российская Федерация не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Беларусь», - сообщил Минсельхоз РФ, передает ТАСС.

В Минсельхозе также отметили, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в гречке. В 2020 г. Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га.

В министерстве напомнили, что для обеспечения рынка стран Евразийского экономического союза необходимыми продовольственными товарами решением ЕЭК введен запрет на экспорт гречихи и некоторых других видов продукции за пределы ЕАЭС на срок с 12 апреля по 30 июня.

Сегодня Лукашенко пожаловался на то, что Россия отказалась продавать гречку Беларуси и поручил увеличить производство гречихи в республике.

«…чтобы мы могли произвести достойное количество. Потому что россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал Лукашенко.

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