Власти США из-за коронавируса на 90 дней отложат взимание некоторых импортных пошлин

Власти Соединенных Штатов предоставят ряду американских компаний трехмесячную отсрочку по выплате некоторых импортных пошлин.

Об этом сообщил в воскресенье Минфин США. Данная мера призвана оказать помощь предприятиям, пострадавшим в связи с последствиями пандемии нового коронавируса.

Как отмечается в пресс-релизе Минфина, речь идет об «импортерах, столкнувшихся в связи со вспышкой со значительными финансовыми трудностями», сообщает ТАСС.

«Перенося крайний срок для оплаты некоторых пошлин, налогов и сборов на 90 дней, мы оказываем столь необходимую помощь пострадавшим американским предприятиям. <...> Это защитит американские рабочие места и поможет компаниям пережить это время», - заявил министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Эти действия не распространяются на сроки по платежам для пошлин и сборов на продукцию, в отношении которой действуют антидемпинговые и компенсационные пошлины», - подчеркивается в сообщении Минфина.

В субботу газета «Вашингтон пост» сообщила, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, расходы федерального бюджета в этом году на 4 трлн долларов превысят доходы. Таких показателей, как отмечает издание, не наблюдалось с 1945 года.

Аналогичным образом обстоит и ситуация с частным сектором. Многие крупные корпорации, которые в последние годы и так слишком сильно полагались на кредиты, теперь наращивают свои долги в условиях кризиса. По мнению экспертов, на определенном этапе этим компаниям придется выбирать между невыплатой по кредитам и сокращением сотрудников. Тем временем, как отмечает «Вашингтон пост», уровень безработицы в США уже достиг уровня, который не наблюдался со времен Великой депрессии 1930-х гг.