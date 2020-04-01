США отсрочат на 90 дней взимание ряда импортных пошлин

Администрация США утвердила предложение об отсрочке на три месяца взимания пошлин на импорт ряда зарубежных товаров.

В этот перечень не вошла продукция Китая, а также изделия из стали и алюминия из других стран, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Решение будет оформлено отдельным указом, который может быть опубликован на этой неделе. Указ предоставит Министерству финансов США полномочия отдавать таможне распоряжение не взимать пошлины с определенных товаров в течение 90 дней.

Согласно публикации, решение не затронет пошлины на импорт товаров и услуг, введенные или повышенные администрацией президента США Дональда Трампа в качестве мер принудительного порядка. В качестве примера называются продукция КНР и изделия из стали и алюминия.