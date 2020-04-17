S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса

Мировая экономика из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по итогам 2020 года не только не покажет рост, но уйдет в минус на 2,4%. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings, которые пересмотрели свой недавний прогноз.

«Влияние COVID-2019 на экономику оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось ранее, и мы снова ухудшили наши макропрогнозы. Теперь мы ожидаем, что мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%», — говорится в специальном сообщении агентства, посвященном коронавирусу. Еще 31 марта S&P предсказывало, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса приведут к снижению роста мирового ВВП с ожидавшихся 3,3% до 0,4%.

В 2021 году, считают в S&P, ВВП стран мира вырастет на 5,9%, передает РБК.

Экономику еврозоны ожидает более существенное падение, чем в среднем по миру, она к концу года сократится на 7,3%. Чуть лучше выглядит прогноз для США — минус 5,3% ВВП. В мае уровень безработицы в США достигнет 19%.

17 марта агентство спрогнозировало, что по итогам 2020 года мировая экономика скатится в рецессию. «Мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году при общем росте ВВП лишь на 1–1,5%. Риски остаются явно на стороне понижения прогнозов», — говорилось в обзоре S&P «Глобальная рецессия здесь и сейчас».

Международный валютный фонд 14 апреля опубликовал экономический прогноз, в котором предсказал сокращение мирового ВВП к концу года на 3%. Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

В фонде подсчитали, что падение экономик произойдет в 157 странах из 194. Экономика США сократится на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (минус 15%), Ливан (минус 12%), Греция (минус 10%), Хорватия и Черногория (минус 9%). ВВП Украины, по прогнозу, сократится на 7,7%.