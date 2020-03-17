Последнее обновление: 17.03.2020 18:25

S&P прочит глобальную рецессию, рост дефолтов из-за коронавируса

Рейтинговое агентство S&P Global предупредило во вторник, что внезапный сбой в экономике, вызванный мерами по сдерживанию коронавируса, спровоцирует глобальную рецессию в этом году и может привести к росту уровня корпоративных дефолтов в США выше 10% в ближайшие 12 месяцев.

“Внезапный экономический сбой, вызванный мерами по сдерживанию COVID-19, приведет в этом году к глобальной рецессии”, - говорится в новом отчете S&P, передает Reuters.

По мнению S&P Global, падение денежного потока и гораздо более жесткие условия финансирования в дополнение к обвалу цен на нефть нанесут ущерб кредитоспособности.

“Эти факторы, вероятно, приведут к резкому росту дефолтов, причем уровень дефолтов нефинансовых корпораций в США может подняться выше 10% и достичь высоких однозначных цифр в Европе в течение следующих 12 месяцев”.

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