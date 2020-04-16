В Беларуси подписан указ о надбавке медработникам за работу с коронавирусом

В Беларуси вводится дополнительная ежемесячная надбавка медработнику за работу в условиях, связанных с инфекционными заболеваниями, следует из принятого сегодня указа "О материальном стимулировании работников здравоохранения".

«В частности, речь идет о работниках учреждений системы здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с инфекциями, а также тем, кто работает в условиях, связанных с инфекциями», - говорится в комментарии к указу.

Какие-либо дополнительные подробности не сообщаются.