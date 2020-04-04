Командировка в условиях коронавируса сулит потерю трети зарплаты - постановление

Правительство Беларуси постановлением №194 от 3 апреля 2020 года урегулировало вопросы, вызванные начислением командировочных и зарплат командированным сотрудникам в условиях введенных ограничений на фоне экспансии коронавируса.

Вывод простой – в командировки лучше не ездить, поскольку эта затея может обернуться потерей трети личного дохода командированного.

«Документом определено, что при невозможности возвращения в Беларусь работника, военнослужащего, сотрудника военизированной организации, имеющего специальное звание, из служебной командировки, в том числе направленного за границу на обучение (стажировку, семинар, конференцию и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации), из страны, в которой регистрируются случаи инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, срок служебной командировки командированным работникам продлевается до дня их прибытия Беларусь включительно», - говорится в официальном комментарии к документу.

При этом, за командированными работниками сохраняются место работы (службы) и должность служащего (профессия рабочего), госслужащего, должность военнослужащего, сотрудника военизированной организации, имеющего специальное звание, а также возмещаются расходы в соответствии с законодательством для работников, направляемых в служебные командировки.

Вместе с тем, «со дня продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь включительно, а также при невозможности выполнения работы по трудовому договору в период нахождения командированных работников после их возвращения из служебной командировки в самоизоляции», командированным работникам «сохраняется заработная плата (денежное довольствие) в размере не ниже двух третей установленных им тарифной ставки (тарифного оклада), должностного оклада, оклада, если иное не определено коллективным договором, соглашением или иным локальным правовым актом организации».

«В случае выполнения по решению нанимателя командированным работником дополнительного задания на служебную командировку в период продления служебной командировки до дня прибытия в Беларусь включительно порядок и размеры возмещения расходов, гарантии и компенсации при служебных командировках определяются в соответствии с законодательством», - отмечается в комментарии.