Промпроизводство Беларуси в январе-марте 2020 года упало на 2,7%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-марте 2020 года в текущих ценах составил 26,663 млрд. рублей и упал на 2,7% к уровню января-марта 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

В марте объем производства составил 9,4443 млрд. рублей и снизился на 1,5% к уровню марта 2019 года. По отношению к февралю текущего года промпроизводство выросло на 7,2%.

Запасы готовой продукции на 1 апреля составили 5,4642 млрд. рублей или 76,4% к среднемесячному объёму промышленного производства. За март складские запасы снизились на 289,5 млн. рублей

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,9%.

Падение производства в «Горнодобывающей промышленности» составило 1,8%, «Обрабатывающей промышленности» – 2,1%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 5,8%. В Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» зафиксирован рост на 1,9%.