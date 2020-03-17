Промпроизводство Беларуси в январе-феврале 2020 года упало на 3,3%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-феврале 2020 года в текущих ценах составил 17,1876 млрд. рублей и упал 3,3% к уровню января-февраля 2019 года, сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

В феврале объем производства составил 8,6704 млрд. рублей и снизился на 0,8% к уровню февраля 2019 года. По отношению к январю текущего года промпроизводство выросло на 2,2%.

Снижение показателей промышленного производства обусловлено снижением объемов производства в нефтехимии и калийной отрасли.

Запасы готовой продукции на 1 марта достигли 5,7537 млрд. рублей или 83,5% к среднемесячному объёму промышленного производства. За февраль складские запасы выросли на 118,2 млн. рублей

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 18,0%.