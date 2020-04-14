МВФ прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает сокращения ВВП России в 2020 году на 5,5%, тогда как прежний прогноз фонда предусматривал рост на 1,9%.

"Пандемия COVID-19 приводит к высоким и растущим человеческим потерям во всем мире, а необходимые ограничительные меры оказывают серьезное влияние на экономическую активность. По прогнозам, в результате пандемии мировая экономика резко сократится, на 3% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008–2009 годов", - сообщил МВФ в обновленном докладе.

После резкого снижения цен на нефть с начала года перспективы стран-экспортеров нефти значительно ухудшились, указал фонд.

В 2021 году МВФ ждет роста ВВП России на 3,5% против 2,0%, прогнозировавшихся ранее, передает Reuters.

Среднегодовая инфляция в России, по прогнозу МВФ, в 2020 году будет на уровне 3,1%, в 2021 - 3,0% против 4,5% в 2019 году.

Профицит текущего счета России, по оценке МВФ, сократится до 0,7 % ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году с 3,8% ВВП по итогам 2019 года. Уровень безработицы в России в 2020 году составит 4,9%, в 2021 году - 4,8%.

В базовом сценарии МВФ предполагает, что пандемия исчезнет во второй половине 2020 года, и в 2021 году мировая экономика вырастет на 5,8%.