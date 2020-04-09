Всемирный банк прочит падение экономики России в 2020 году на 1%

Всемирный банк ухудшил прогноз по динамике российского ВВП в 2020 году. Теперь банк ожидает снижения экономики РФ на 1% вместо ранее прогнозировавшегося роста на 1,6%, следует из доклада организации.

«Ожидается, что ВВП снизится на 1% в 2020 году, что является пятилетним минимумом», - отмечается в докладе.

«Основное негативное влияние оказывают падение цен на сырье из-за сокращения спроса в связи с эпидемией коронавируса и разрыв сделки ОПЕК+», - поясняют авторы доклада.

При этом в 2021 и 2022 годах ожидается восстановление роста экономики РФ на фоне повышения цен на нефть и снижения негативных эффектов эпидемии, передает ТАСС.

По прогнозам Всемирного банка, российский ВВП в 2021 году вырастет на 1,6%, а в 2022 году - на 1,8%. Это базовый сценарий, который предполагает, что эпидемия закончится в текущем году, а восстановление цен на нефть и деловой активности произойдет уже в 2021 году.

При неблагоприятном сценарии, согласно которому сохранится давление на сырьевые цены и экономику, российскую экономику ждет падение на 2,2% в 2020 году.