Последнее обновление: 14.04.2020 13:44

Путин предложил обнулить пошлинs на товары, нужные для борьбы с пандемией

Президент РФ Владимир Путин предложил подумать об обнулении таможенных пошлин в ЕАЭС на товары, необходимые для борьбы с пандемией. Он также согласен с идеей расширения практики "зеленых коридоров" для движения товаров в ЕАЭС во время пандемии коронавируса.

"Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров, продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты открыт "зеленый коридор". Согласен с теми коллегами, которые сказали, что надо подумать над расширением этой практики", - заявил Путин в онлайне саммита ЕАЭС.

Путин поддержал идею привлечь ресурсы Евразийского банка развития для помощи странам ЕАЭС в борьбе с коронавирусом.

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