Совет ЕЭК расширил перечень товаров, освобожденных от ввозной пошлины

Совет Евразийской экономической комиссии расширил перечень товаров, освобожденных от ввозной таможенной пошлины.

В перечень беспошлинных товаров вошли отдельные сельскохозяйственные и продовольственные товары: картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис длиннозерный, гречневая крупа, соки и готовые продукты для детского питания, отдельные готовые лекарственные средства и товары медицинского назначения: эндоскопы, бесконтактные термометры, одноразовые пипетки, передвижные дезинфекционные установки.

«В их отношении предоставляется тарифная льгота в виде освобождения от ввозных таможенных пошлин при импорте в государства Евразийского экономического союза с 1 апреля по 30 июня этого года включительно», - говорится в сообщении.

Расширен список товаров, используемых для производства лекарств, и товаров медицинского назначения (термосумки, пленки для герметизации флаконов, медицинские морозильники), которые с 16 марта по 30 сентября этого года ввозятся беспошлинно при условии подтверждения целевого назначения таких товаров.

Совет ЕЭК также принял решение о временном упрощении порядка использования сертификатов происхождения формы А, выдаваемых развивающимися и наименее развитыми странами. Это позволит на протяжении шести месяцев использовать бумажную или электронную копию сертификатов и не представлять при таможенном декларировании их оригиналы.