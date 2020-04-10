Последнее обновление: 10.04.2020 16:36

Нацбанк РБ требует от торговли обеспечить доступ к платежным терминалам

Нацбанк Беларуси направил банкам письмо с просьбой провести разъяснительную работу с клиентами-предприятиями торговли на предмет обеспечения беспрепятственного доступа к платежным терминалам в объектах торговли/сервиса (ОТС).

«В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 просим провести работу с находящимися на эквайринговым обслуживании ОТС в части обеспечения удобного размещения платежных терминалов, которое позволит покупателям в момент совершения оплаты самостоятельно прикладывать бесконтактные карточки к платежным терминалам», - говорится в письме регулятора.

Свое письмо Нацбанк объяснил поступающими от граждан жалобами на то, что держатели бесконтактных карточек в момент совершения оплаты не могут самостоятельно приложить карточку к платежному терминалу и вынуждены передавать ее в руки кассиру.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование