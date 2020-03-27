Последнее обновление: 27.03.2020 17:00

Нацбанк РБ рекомендует повысить лимит, списываемый с карточки без ПИН-кода

Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам увеличить лимит суммы операций, совершаемых в платежных терминалах в организациях при использовании бесконтактных банковских платежных карточек по технологии радиочастотной идентификации без ввода ПИН-кода.

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, необходимостью минимизации контактов между гражданами…», - пояснил свою рекомендацию Нацбанк РБ.

При определении величины нового лимита регулятор советуют принимать во внимание такие факторы как среднюю сумму покупки в отдельно взятом объекте торговли, необходимость сокращения времени нахождения покупателя в торговом зале, а также месторасположение, проходную способность, ассортиментный перечень товаров и оснащение торгового зала объекта торговли.

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