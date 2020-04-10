В Беларуси будут 5 лет отслеживать трудоустройство проворовавшихся руководителей

Белорусские власти в течение 5 лет будут отслеживать трудоустройство уволенного по дискредитирующим обстоятельствам чиновника или руководителя.

Такая норма предусмотрена декретом №1 от 9 апреля 2020 года.

«… в целях безусловного выполнения требований … о недопущении случаев "пересаживания" руководителей, освобожденных от должностей по дискредитирующим обстоятельствам, предусматривается осуществление мониторинга трудоустройства таких лиц в течение пяти лет после увольнения», - говорится в комментарии к документу.

Документ также вносит поправки в ранее принятые декреты, исходя из изменений, внесенных в Трудовой кодекс, в том числе в связи с включением в него положений о применении контрактной формы найма.