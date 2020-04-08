Газпром разместил бонды на €1 млрд под 2,95% годовых

В среду, 8 апреля, «Газпром» разместил облигации на €1 млрд на пять лет со ставкой купона 2,95% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, JPMorgan и UniCredit.

Выпуск сделан в пределах программы заимствований, утвержденной на 2020 год, говорится в сообщении Газпромбанка, передает РБК.

По первоначальным подсчетам, на инвесторов из России пришлось около трети размещения, 25% — из Германии, 10–15% — из Великобритании, 10–11% — из Франции, еще около 6–7% — из Швейцарии, отметил топ-менеджер Газпромбанка. Около 60% покупателей бондов — управляющие компании и фонды, остальные — банки.

Из-за пандемии коронавируса размещение проводилось без предварительных встреч с инвесторами. Книга заявок была открыта в 09:30 утра по Лондону с первоначальным ориентиром по доходности в 3,375%. Однако к 14:00 она была закрыта с доходностью 2,95%.

До этого размещения у «Газпрома» находилось в обращении шесть выпусков еврооблигаций в евро суммарным объемом €4,75 млрд. В 2020 году «Газпром» планирует погасить $8,7 млрд долга.

В предыдущий раз «Газпром» размещал еврооблигации на сумму $2 млрд сроком на десять лет со ставкой купона 3,25% в феврале 2020 года. До этого компания год не занимала в валюте, опасаясь исков со стороны украинского «Нафтогаза» и ареста счетов. В конце декабря 2019 года стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату «Газпромом» «Нафтогазу» $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража, а также снятие с активов российской компании арестов во всех европейских юрисдикциях.