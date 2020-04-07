Последнее обновление: 07.04.2020 12:10

В Беларуси вводится госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие вещества

В Беларуси вводится госрегулирование цен на маски и дезинфицирующие вещества, следует из постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ №27 от 6 апреля 2020 года.

Согласно документу, устанавливается в размере 10% предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей, на средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи) (далее – маски и дезинфицирующие средства).

Также устанавливаются предельная максимальная надбавка импортера на маски и дезинфицирующие средства в размере 10% и предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на маски и дезинфицирующие средства в размере 15%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.

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