Последнее обновление: 12.03.2020 14:15

Минздрав Беларуси утверждает, что побеждает в войне с ценами на медоборудование

Изменение системы закупки медицинского оборудования позволило в разы снизить цены на некоторые виды дорогостоящей техники.

О том, как Минздраву удалось примерно в 2 раза сбросить задранные вверх в 5 и более раз цены на медицинское оборудование и технику, сегодня рассказал министр здравоохранения РБ Владимир Караник.

"Цены изменились, когда начали работать напрямую с производителями. По многим позициям они упали более чем в два раза. Самый мощный на сегодня магнитно-резонансный томограф стоит уже не 3,3 млн евро, а 1,6 млн евро. Компьютерный томограф стоит не 700-800 тыс. евро, а от 350 до 400 тыс. евро», - похвастал белорусский министр.

Еще одной причиной снижения цен стала организация более прозрачных конкурсов на закупку техники.

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