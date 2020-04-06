Слуцкий сахарорафинадный комбинат получил нового директора

Новым директором ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" назначен Александр Белый, который ранее возглавлял ОАО "Дрожжевой комбинат".

Об этом сообщила пресс-служба концерна Белгоспищепром.

Как сообщалось гендиректорами Скидельского сахарного комбината, Жабинковского сахарного завода, Городейский сахарного комбината были назначены соответственно Владимир Белоусов (ранее работал замгендиректора по реализации Гродненского стеклозавода), Игорь Болтромеюк (антикризисный управляющий Дрогичинского трактороремонтного завода), Игорь Макар (первый зампред Миноблисполкома).