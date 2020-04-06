В Беларуси назначены руководители 3-х сахарных заводов

В Беларуси назначены директора уже трех сахарных заводов после того, как в конце минувшего года по подозрению в коррупции были арестованы руководители всех 4-х сахарных заводов страны.

Как сообщила пресс-служба концерна «Белгоспищепром», наблюдательные советы Скидельского сахарного комбината и Жабинковского сахарного завода на прошедших в субботу, 4 апреля, заседаниях избрали директоров своих предприятий.

«Большинство голосов члены наблюдательного совета ОАО «Скидельский сахарный комбинат» отдали Владимиру Белоусову. Ранее он работал заместителем генерального директора по реализации ОАО «Гродненский стеклозавод», - сообщил концерн.

«На должность генерального директора ОАО «Жабинковский сахарный завод» был избран Игорь Болтромеюк. Он занимал должность антикризисного управляющего ОАО «Дрогичинский трактороремонтный завод», - отмечается в сообщении.

Кроме того, наблюдательный совет ОАО «Городейский сахарный комбинат» на заседании 30 марта проголосовал за назначение Игоря Макара директором комбината. Ранее Макар занимал должность первого заместителя председателя Миноблисполкома.