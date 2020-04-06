Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе - феврале снизился на 25%

Положительное сальдо внешней торговли России в январе - феврале 2020 года составило 24,9 млрд долларов, что на 25% (или на 9,3 млрд долларов) меньше аналогичного показателя за 2019 год. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров в отчетном периоде сложился на уровне 59,2 млрд долларов и в годовом выражении сократился на 12,7%. Объем импорта вырос на 1,9%, достигнув 34,3 млрд долларов.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ снизился на 7,9%, до 93,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Основой российского экспорта в январе - феврале 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (за два месяца 2019 года - 67%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 45,3% (годом ранее - 43,3%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, на его долю в январе - феврале 2020 года приходилось 41,3% российского товарооборота (в январе - феврале 2019 года - 43,8%), на страны АТЭС - 33,5% (30,9%), на страны СНГ - 11,3% (11,4%), на страны ЕАЭС - 8,2% (8%).

Основными торговыми партнерами России в январе - феврале 2020 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил 17,3 млрд долларов (+4,7% к январю - февралю 2019 года), Германия - 7,2 млрд долларов (-20,8%), Нидерланды - 5,7 млрд долларов (30,5%), США - 3,8 млрд долларов (+18,7%), Турция - 3,7 млрд долларов (-3,3%), Италия - 3,3 млрд долларов (-9,1%), Республика Корея - 2,9 млрд долларов (-29,4%), Соединенное Королевство - 2,8 млрд долларов (+65,9%), Франция - 2,7 млрд долларов (+21,6%), Япония - 2,5 млрд долларов (-8,8%).