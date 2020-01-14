Профицит внешнеторгового баланса РФ за 11 месяцев 2019 г. снизился на 16% до $161,1 млрд

Положительное сальдо внешней торговли РФ по итогам января - ноября 2019 года составило 161,1 млрд долларов, что на 15,65% (или на 29,9 млрд долларов) меньше показателя за аналогичный период 2018 года, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров за 11 месяцев 2019 года сложился на уровне 385,2 млрд долларов и по сравнению с таким же периодом годом ранее сократился на 6,1%. Объем импорта вырос на 2,3% и достиг 224,2 млрд долларов.

Таким образом, внешнеторговый оборот уменьшился на 3,1%, до 609,5 млрд долларов, передает ТАСС.

Основой российского экспорта в январе - ноябре 2019 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 62,6% (за 11 месяцев 2018 года - 64,4%). В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 45,9% (годом ранее - 47,3%).

В страновой структуре внешней торговли России ведущее место занимает Европейский союз, на его долю в январе - ноябре 2019 года приходилось 41,8% российского товарооборота (в январе - ноябре 2018 года - 43%), на страны АТЭС - 31,9% (31,1%), на страны СНГ - 12,1% (11,9%), на страны ЕАЭС - 8,6% (8,3%).

Основными торговыми партнерами России в январе - ноябре 2019 года среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $99,6 млрд (рост на 0,9% к январю - ноябрю 2018 года), Германия - $48,4 млрд (снижение на 12,2%), Нидерланды - $45,1 млрд (+5,5%), США - $24 млрд (+5,9%), Турция - $23,6 млрд (+1,8%), Италия - $23 млрд (-5,5%), Республика Корея - $22,8 млрд (+0,7%), Япония - $18,9 млрд (-3,6%), Польша - $15,9 млрд (-19,9%), Соединенное Королевство - $15,1 млрд (+18,7%).