Власти Беларуси готовят арендные каникулы

Белорусские власти намерены предоставить бизнесу возможность отсрочки по арендной плате, а также ввести мораторий на повышение базовой арендной величины и собственно самой арендной платы.

Согласно проекту указа, подготовленного Госкомимуществом РБ, предусматривается предоставление по заявлению арендатора (ссудополучателя) недвижимого имущества ему до 30 сентября 2020 года отсрочки по оплате арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества).

В свою очередь арендодатели получат отсрочку исполнения обязательств в отношении уплаты арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость, уплачиваемых арендодателем (ссудодателем) за счет арендной платы (расходов, возмещаемых ссудополучателями), с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.

Проектом документа также предполагается ввести мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы до 30 сентября 2020 года.

Право на арендные каникулы смогут получить только предприятия осуществляющие наиболее подверженные неблагоприятному влиянию эпидемиологической ситуации виды экономической деятельности: туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги и иные.

К сожалению, все перечисленные нормы документа будут распространяться на арендаторов имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.