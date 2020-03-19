Последнее обновление: 19.03.2020 10:55

Бизнес-сообщество Беларуси обратилось к Румасу за господдержкой

Республиканская конфедерация предпринимательства Беларуси обратилась к премьеру Сергею Румаса начать выработку комплекса в области туризма, транспортных перевозок, торговли, услуг и производства, а также восполнению потерь, вызванных пандемией коронавируса.

«За последние недели бизнес в стране обесценился на 10-12%. Это заставило нас обратиться к правительству с предложением об объявлении чрезвычайного положения. Оно есть во всех странах Европы, нет только у нас», - прокомментировал обращение глава координационного совета РКП Владимир Карягин.

«В частности, считаем первоочередной необходимостью рассмотреть вопросы упрощенного временного перевода работников на дистанционную работу, замораживания и отсрочки внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, доступа в интернет и пр. в случае временного неиспользования соответствующего объекта недвижимости, а также упрощения порядка оказания спонсорской помощи медицинским учреждениям и организациям», - говорится в письме РКП на имя Сергея Румаса.

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