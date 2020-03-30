Правительство России обсуждает отмену НДС, иные радикальные меры господдержки

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложения министерства и отрасли по экстренным мерам господдержки сферы общественного питания, услуг и владельцев коммерческой недвижимости, рассчитанным на шесть месяцев.

Кризисный период для потребительского рынка РФ (кроме продуктовой торговли), по оценкам отрасли, продлится не менее полугода, включая острую фазу кризиса и начало восстановления спроса. И это при оптимистичном сценарии и при условии принятия государством комплекса перечисленных в письме мер, сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

«Дополнительные ограничения, вводимые с 28 марта по 5 апреля 2020 г., связанные с ограничением работы ресторанов, кафе, баров и столовых, непродовольственных магазинов, торговых центров, а также последующий спад потребления, который продлится не менее полугода, приведут к финансовому краху предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг, а вместе с ними торговых центров», - отмечается в документе.

По данным министерства, предприятия общепита, непродовольственной торговли и услуг уже снизили выручку на фоне распространения коронавируса на 50-80% в зависимости от региона (опять же, кроме продуктовой торговли), идет колоссальный кассовый разрыв. По оценкам Минпромторга, сокращено уже минимум 20% персонала, и административное противодействие этому приведет к ухудшению ситуации.

«Падение оборотов отрасли на 50-80% автоматически влечет за собой прекращение работы и невозможность уплачивать налоги. Поэтому их отмена произойдет явочным порядком. Установление отсрочек уплаты налогов приведет лишь к отложенному банкротству бизнеса, а не к решению проблемы», - считает министр.

В Минпромторге РФ ТАСС подтвердили, что предложения были направлены, отметив, что они выработаны по результатам консультаций с бизнесом и будут обсуждаться на площадке правительства.

«В отношении всех сегментов бизнеса - и малого несетевого, и сетевого, и обслуживающего потребительский рынок: производство потребительских товаров, общественное питание, опт, розница, услуги, торговая недвижимость, логистика - склады, логистические центры, пункты выдачи заказов, транспорт, инфраструктура доставки до потребителя, гостиницы и отели (далее - сектора экономики), принять на четко установленный период (с 28 марта 2020г. по 28 сентября 2020г.) комплекс мер по сохранению бизнеса», - говорится в письме Мантурова Мишустину.

Меры поддержки должны быть экстренными. «Нам сейчас необходимо дать возможность «встать на паузу» предприятиям всего потребительского рынка, кроме продуктовой торговли», - отмечается в документе.

В частности, предлагается отменить начисление НДС для указанных секторов на полгода, по ранее возникшему НДС установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа. Также предлагается отменить начисление налога на прибыль за указанный период, а по ранее возникшему налогу на прибыль установить отсрочку на шесть месяцев от установленной даты платежа.

Кроме того, глава Минпромторга считает необходимым отменить начисление налогов на имущество, иных налогов и сборов, арендной платы за землю для указанных предприятий, в том числе для торговых центров. Также предлагается отменить начисление налогов с фонда оплаты труда персонала, остающегося в штате организаций, взимание единого налога на вмененный доход, налогов по упрощенной системе налогообложения и по патентной системе.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, предусматривающие отсрочку уплаты налогов, за исключением НДС для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Максимальная ставка кредитов для общепита и точек непродуктовой торговли должна быть ограничена 8%. Также предлагается предоставить каникулы по выплате процентов, погашению основного долга и выполнения ковенант по кредитным договорам. Кроме того, Минпромторг считает необходимым временно снизить и унифицировать ставки эквайринга по нижнему значению для всех секторов розницы.

Также ведомство предлагает позволить предприятиям общепита и непродуктовой торговли отправлять персонал в вынужденный отпуск на полгода с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты госпособий. При этом государственные пособия уволенным и отправленным в такие отпуска должны составлять до 80% от заработной платы.

«Установить право работодателя отпускать персонал в вынужденный отпуск на период до шести месяцев с направлением списков в органы соцзащиты для выплаты им государством специальных ежемесячных пособий. Государству выплачивать пособия до 80% заработной платы отправленным в отпуска работникам», - говорится в письме.

Среди предложений министерства и отрасли также введение в России «арендной амнистии» для всего потребительского рынка, кроме продовольственной торговли на время кризиса, который может вызвать распространение в стране коронавируса. Ставку для продовольственного ретейла предлагается привязать к проценту от выручки.

«С целью не допустить дальнейшего разрушения товаропроводящей цепочки (производство, опт, розница) и обеспечить возможность ее восстановления после кризиса необходимо урегулировать вопросы арендных отношений. Это позволит сбалансировать интересы арендаторов, арендодателей и банков: установить «арендную амнистию» - объявленное законом прекращение взимания арендных платежей с предприятий потребительского рынка, а также связанного с ним производства, кроме продовольственного ритейла, который должен быть переведен на аренду, исходя из процента от выручки (вопрос, требующий обсуждения)», - говорится в письме.

При условии применения «арендной амнистии» предлагается запретить расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Сроки и условия договоров аренды продлеваются на период «арендной амнистии». Арендодателям также должно быть предоставлено право на каникулы на обслуживание банковских кредитов на период «арендных каникул». ЦБ РФ при этом надлежит создать условия для коммерческих банков по выполнению указанных мер.

Кроме того, Минпромторг предлагает ввести мораторий на рассмотрение всех мер по дополнительному регулированию потребительского рынка, в частности, отложить экологические и утилизационные сборы.

Также для защиты отрасли Минпромторг предлагает отложить предустановку российского программного обеспечения на электронную и бытовую технику.

Сейчас предполагается, что с 1 июля 2020 г. начнут предустанавливаться браузеры, картографические и навигационные сервисы. С 1 июля 2021 г. - приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые сервисы. В июле 2022 г. обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов.

Также при возможном введении карантина предлагается сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой, а работу общепита перевести в режим доставки или работы навынос. Минпромторг также считает необходимым не допустить нормированного снабжения, считая, что эта мера похоронит продовольственный сегмент целиком.

Кроме того, в письме предлагается освободить малую торговлю и общепит от всех административных мер, в том числе не вводить никаких новых требований и ограничений для нестационарной и мобильной торговли.

«Обеспечить расширение этого сегмента малого бизнеса как возможности ведения предпринимательства в кризисный период. Отменить взимание платы за размещение нестационарных торговых объектов, продлить всем договоры на размещение на срок не менее пяти лет», - предлагает отрасль.