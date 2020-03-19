Власти РФ объявили о новых мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса

Российское правительство объявило о новых мерах поддержки бизнеса, страдающего из-за пандемии коронавируса.

Власти вводят трехмесячную отсрочку на уплату страховых взносов для малых и средних предприятий, которые также получат временное освобождение от арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом.

Премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг сообщил, что льготы начнут действовать уже с марта, передает Reuters.

Правительство также вводит мораторий на налоговые, таможенные и другие проверки малого и среднего бизнеса, а также расширяет программы льготного кредитования и возможности реструктуризации ранее выданных кредитов.

Правительство ранее анонсировало и другие меры поддержки экономики из-за распространения коронавируса. В частности, наиболее пострадавшие отрасли - турбизнес и авиаперевозчики - получат отсрочку по налоговым платежам до 1 мая.

Во сколько всего бюджету могут обойтись антикризисные меры правительство не говорит. Представители Минфина сказали, что ведомство еще не закончило подсчет стоимости всех мер.

В рамках бюджета 2020 года правительство сформирует финансовый резерв для поддержки экономики и граждан в размере до 300 миллиардов рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации, говорил ранее Мишустин.

Первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко говорила в среду, что объем 3-месячных налоговых отсрочек одним микропредприятиям будет стоить порядка 200 миллиардов рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов говорил, что только от падения цен на нефть казна лишится порядка 3 триллионов рублей в 2020 году.