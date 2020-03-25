Индекс Dow Jones показал крупнейший рост за 90 лет

На фоне обсуждаемого в США гигантского пакета помощи экономике резко вырос индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже. Этому способствовали и хорошие новости из Китая и Италии.

Индекс Dow Jones на Нью-Йоркской фондовой бирже во вторник, 24 марта, вырос на 2112,98 пункта (11,36%), установившись на отметке 20704,91 пункта. В процентном отношении это самый высокий рост с 1933 года. Обусловлен он, как сообщает агентство AFP, надеждами, который рынок связывает с гигантским пакетом помощи экономике, обсуждаемом сейчас в Сенате. Его величина может составить почти два триллиона долларов США. Во вторник позиции демократов и республиканцев, относительно пакета, "сблизились", передает DW.

Фондовый индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США и называется "барометром американской экономики", вырос на 9,4 процента. Показатель электронной биржи Nasdaq, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний, поднялся на 8,1 процента.

Рост индексов также может быть связан с позитивными новостями из Китая и Италии. В частности, в Китае власти снимают карантин с части провинции Хубэй, являвшейся центром эпидемии. Из Италии же второй день подряд приходят новости о снижении роста числа зараженных коронавирусом.