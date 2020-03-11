Фондовые торги в США завершились ростом основных индексов

Ключевые индексы повысились во вторник по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже после обвала котировок в понедельник.

Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1167,14 пункта (4,89%) и установился на отметке 25 018,16 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, прибавил 135,67 пункта (4,94%) и оказался на отметке 2882,23 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 393,58 пункта (4,95%), до 8344,25 пункта.

В понедельник по итогам торгов Dow Jones упал почти на 7,8%, S&P 500 - на 7,6%, а Nasdaq - на 7,9%. Это были худшие результаты для индексов с 2008 года, передает ТАСС.

Причинами роста котировок стали вливания ликвидности со стороны ФРС США и новости о пакете поддержки экономики, который готовит администрация Дональда Трампа.

В частности, речь идет о пакете налоговых стимулов, который может включать снижение налога на зарплаты (payroll tax), а также увеличения сроков бесплатных больничных, что эквивалентно господдержке на сумму в 300 млрд долларов.

Кроме того, во вторник Федеральный резервный банк Нью-Йорка предоставил банкам 48,3 млрд долларов свежих кредитов репо, из них 25 млрд - на 2 недели и 23,3 млрд по операциям овернайт. В четверг, 12 марта, ФРС проведет еще один раунд 14-дневного репо с расширенным лимитом - 45 млрд долларов, из которых 25 млрд новые деньги.