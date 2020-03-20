Президент Казахстана поручил обеспечить льготное кредитование бизнеса на 1,3 млрд долларов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку и Агентству по регулированию и развитию финансового рынка обеспечить льготное кредитование субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), который понес убытки из-за распространения коронавируса, на сумму 600 млрд тенге (1,3 млрд долларов).

«Для поддержки МСБ, пострадавшего от коронавируса, поручаю Нацбанку совместно с Агентством по регулированию финансового рынка обеспечить льготное кредитование оборотного капитала субъектов МСБ на сумму 600 млрд тенге сроком на один год по ставке для заемщика 8%», - написал он в четверг на своей странице в «Твиттере», передает ТАСС.

По его словам, Национальный банк также обязан обеспечить четкий механизм доведения средств до конечного заемщика. «С учетом роста финансирования программы «Экономика простых вещей» объем поддержки отечественного бизнеса составит 1 трлн тенге (2,2 млрд долларов). Правительство отвечает за целевое использование выделяемых средств», - отметил глава государства.

15 марта Токаев подписал указ о введении в стране режима ЧП до 15 апреля в связи с коронавирусом. Дополнительно принято решение с 19 марта ввести режим карантина в Нур-Султане и Алма-Ате.