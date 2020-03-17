Президент Казахстана поручил подготовить дополнительные меры поддержки бизнеса

Национальный банк и правительство Казахстана должны разработать дополнительные меры для поддержки сферы предпринимательства и туризма республики.

Об этом заявил во вторник президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Национальному банку и правительству следует подготовить дополнительный пакет мер по льготному кредитованию субъектов предпринимательства, предусматривающий финансирование их операционной деятельности. Следует предусмотреть налоговые стимулы для наиболее уязвимых категорий малого и среднего бизнеса. Это отдельные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты», - написал он на своей странице в «Твиттере».

Глава государства напомнил, что по его поручению правительство, Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка выработали меры по поддержанию деловой активности. «В рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса - 2025» увеличивается верхний порог кредита до 7 млрд тенге (около 16,1 млн долларов), конечная ставка составит 6%. Снимаются отраслевые ограничения, расширяется перечень приоритетных товаров», - пояснил президент.

«На основании многочисленных обращений ко мне правительству поручается разработать пакет стимулирующих мер по поддержке субъектов туристской деятельности», - добавил Токаев.

15 марта президент Казахстана подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. Ранее глава государства поручил правительству разработать антикризисные меры по поддержанию и расширению производства, малого и среднего бизнеса, а также по сохранению рабочих мест.

«В период чрезвычайного положения вводится запрет на начисление вознаграждения при просрочке свыше 90 дней по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц. Агентству и Национальному банку предстоит провести дополнительную работу по предоставлению отсрочки платежей, включая основной долг и вознаграждение, на срок до 90 дней индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим от кризиса», - отметил президент.