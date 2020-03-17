ЕЭК обнулила таможенную пошлину на электромобили

Совет Евразийской экономической комиссии в минувший понедельник обнулил ставку ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза на электромобили.

Нулевая ставка будет действовать по 31 декабря 2021 года включительно и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами.

"Ранее таможенные пошлины на электромобили в ЕАЭС уже обнуляли. Такая мера действовала с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017-го включительно. Однако ее действие на протяжении менее года не позволило достичь планируемых результатов. К тому же такой режим не распространялся на физических лиц. Они уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости, что являлось барьером для покупки электромобилей", - говорится в сообщении ЕЭК.

По данным Департамента статистики ЕЭК, в январе-октябре 2019 года их импорт в страны ЕАЭС составил 292 электромобиля на общую сумму $14,86 млн. Доля импорта Армении составила 0,7%, Беларуси - 30,8%, Казахстана - 7,2%, России - 61,3%. В основном электромобили завозятся из США, Китая, Австрии, Германии.

"Таким образом, с учетом мер и мероприятий, принятых и проводимых в ЕАЭС, снижение ставки ввозной таможенной пошлины в отношении электромобилей будет способствовать формированию в странах "пятерки" рынка электромобилей, развитию их производства и зарядной инфраструктуры", - подчеркивается в сообщении.